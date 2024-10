Podejść i podnieść rękę. Kontrowersyjny pomysł posła PiS dla pieszych

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", szczeciński poseł PiS Artur Szałabawka chce, by piesi musieli przed przejściem dla pieszych zatrzymywać się, podnosić rękę. Chodzi o to, by upewnili się, że kierowca ich widzi i dopiero wtedy wchodzili na pasy. Jak wskazuje gazeta, "ten poseł od lat jest znany z wystąpień w obronie interesów kierowców".