Podejrzenie czerwonki na Podkarpaciu. Po zlocie hipisów

Do kilku szpitali na Podkarpaciu zgłosili się uczestnicy międzynarodowego zlotu hipisów "Rainbow Family" z podejrzeniem czerwonki. Sanepid bada sprawę.

"Rainbow Family", a dokładnie "The Rainbow Family of Living Light" to międzynarodowy niesformalizowany ruch osób różnych filozofii i wyznań. Ich wspólnym celem jest dążenie do wprowadzenia na Ziemi pokoju i wolnej miłości. Spotkanie ludzi z całej Europy odbywa się w dniach 13 lipca–11 sierpnia w Moszczańcu.