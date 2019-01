Podejrzani ws. zabójstwa Polki w Berlinie zatrzymani. "Były przyjaciel"

Policja w Berlinie aresztowała dwóch mężczyzn podejrzanych o zamordowanie 25-letniej Polki Wiktorii S. Zatrzymani to były partner kobiety i jego znajomy.

Strzał w głowę

"Błahy powód"

To 29-latek jest podejrzany o oddanie strzału. Obecnie przebywa w areszcie śledczym. Niebawem trafi tam prawdopodobnie drugi z zatrzymanych.

Podczas przesłuchania obaj mężczyźni przyznali się do winy. Policja znalazła także broń, z której oddano strzał. Śledztwo w sprawie Polki trwa. "Wstępne ustalenia wskazują na błahy powód zabójstwa" - informuje policja z Berlina.

Policja szuka świadków

Zabójstwo to było w ubiegłym roku już drugą, spektakularną sprawą kryminalną na ulicy Oderstrasse. We wrześniu został tam zastrzelony przestępca, członek arabskiego klanu Nidal R. Do dzisiaj nie wykryto sprawców. Policja wyklucza związek tego przestępstwa z morderstwem na Polce.