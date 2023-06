Podejrzani o zabójstwo na Nowym Świecie zatrzymani. Minął ponad rok

Jeden z podejrzanych wymaga ekstradycji

Zatrzymany do sprawy został również 24-letni Dawid M. "Aktualnie ustalone zostało miejsce pobytu trzeciego sprawcy - Dawida M., który ukrywał się za granicą. Trwają obecnie czynności zmierzające do przekazania go polskim organom ścigania w ramach procedury ekstradycyjnej" - podał prokurator.