Podcasty, wystawy i sztuki wizualne. Allegro mecenasem kultury!

Allegro Prize to międzynarodowy konkurs dla artystów sztuk wizualnych, który jest również pewnego rodzaju platformą, gdzie miłośnicy sztuki, kuratorzy, kolekcjonerzy i właściciele galerii mogą poznać nowe talenty. W tym roku odbywa się już trzecia edycja konkursu - zainteresowani mogą składać swoje prace do 27 września. Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów - niezależnie od wieku czy dyscypliny, włączając w to również osoby, które nie ukończyły studiów artystycznych. W dwóch poprzednich edycjach wzięło udział ponad 3 tys. artystów z całego świata. W ubiegłorocznym konkursie na podium znaleźli się twórcy z Indii, Afganistanu i Polski, którzy poprzez sztukę wizualną poruszyli istotne kwestie społeczne. Co roku prace ocenia międzynarodowe jury związane z różnymi dziedzinami sztuki, w tym roku jest to m.in. Anja Rubik – supermodelka i filantropka, Karolina Miszczak – właścicielka kategorii Kolekcje i sztuka na Allegro, oraz Dobromiła Błaszczyk i Sylwia Krasoń – historyczki sztuki, redaktorki naczelne magazynu Contemporary Lynx, który jednocześnie jest jednym z organizatorów. W tym roku przyznane zostaną 3 nagrody finansowe o wartości 25 tysięcy złotych każda, a także 10 wyróżnień. Oprócz tego, zwycięzcy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac na łamach Contemporary Lynx w specjalnym artykule poświęconym ich twórczości. Tegoroczna edycja została również rozszerzona o Nagrodę Publiczności o wartości 5 tysięcy złotych.