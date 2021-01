Podatek cukrowy. Lewiatan ostrzega. Polskie firmy mogą ponieść straty

Podatek cukrowy. Konfederacja Lewiatan ostrzega

Podatek cukrowy to nowy pomysł rządu, by walczyć z otyłością u Polaków. Jest to danina, którą producenci odprowadzają za cukier dodawany do produktów. To sprawiło, że w górę poszybowały ceny produktów, które zawierają cukier. Dwulitrowa butelka coli kosztuje nawet około 11 złotych.