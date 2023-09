Podał policjantom dowód. A na nim coś, co sprawiło, że natychmiast był w areszcie

Policjanci ze szczecińskiej drogówki zatrzymali 26-latka do kontroli drogowej. Mężczyzna posłusznie podał funkcjonariuszom swój dokument. Nie przyszło mu jednak do głowy, że bez żadnej wymiany zdań z mundurowymi wyląduje za kratami. Czeka go skłądanie wyjaśnień przed sądem.