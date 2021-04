Spis Powszechny. Poczta Polska zarobi miliony

Bezadresowe druki w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Poczta Polska dostarczy do wszystkich punktów adresowych w kraju. W praktyce to ponad 15 mln listów prezesa GUS z informacjami o zasadach przebiegu i realizacji spisu.

Według prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota, spółka ponownie wykorzysta swój "potencjał logistyczny oraz sprawność w doręczaniu przesyłek dla realizacji kluczowych zadań", tym razem związanych z dystrybucją korespondencji masowej w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności. "Poczta to wiarygodny i niezawodny partner w komunikacji Państwa z Obywatelami" - stwierdził prezes.

Spis ludności. Tylko Poczta wzięła udział w przetargu

- Jestem pewien, że przetarg zorganizowany był w ten sposób, by wygrała go Poczta. Tak wysokie wadium (100 tys. złotych obniżone po kilku dniach do 50 tys. - red.) skutecznie wyeliminowało prywatne podmioty. Organizator, wiedząc, że jesteśmy w stanie wykonać usługę za kwotę o połowę niższą, naraził skarb państwa na niegospodarność - mówi w rozmowie z dziennikiem prezes jednej z prywatnych firm zajmujących się reklamą i dystrybucją materiałów na dużą skalę.