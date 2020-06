Poczta Polska ściąga zaległy abonament. Minister Sasin zaapelował o wstrzymanie działań

Poczta Polska ściąga zaległy abonament RTV

Poczta Polska w ciągu 4 miesięcy wystawiła 35 tys. tytułów wykonawczych . To pozwoliło zebrać aż 7 mln zł z zaległego abonamentu RTV. Zaległości mogą być ściągane do 5 lat wstecz.

Poczta Polska rozliczyła głównie emerytów i rencistów

Emeryci i renciści to grupa, którą przede wszystkim rozliczyła z abonamentu Poczta Polska. To oni głównie znaleźli się na celowniku i musieli zapłacić zaległy abonament.

Sasin nie chce, by Poczta Polska ściągała zaległy abonament

Wicepremier Jacek Sasin zaapelował do Poczty Polskiej o wstrzymanie ściągania abonamentu RTV. Poprosił Pocztę Polską, by zaprzestała ściągania zaległości. "Kwestia ściągalności abonamentu RTV to smutna spuścizna rządów Donalda Tuska. To kolejna kwestia do gruntownego przemodelowania po naszych poprzednikach. Obecnie - biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności - poprosiłem Pocztę Polską o wstrzymanie działań w tym zakresie" - napisał na Twitterze Jacek Sasin.