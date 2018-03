Poczet "nowych dyktatorów" w norweskiej gazecie. Wśród nich Andrzej Duda

Poczytny norweski dziennik "Aftenposten" informuje, że na świecie pojawia się coraz więcej przywódców o autorytarnych zapędach. Na liście "nowych dyktatorów" pojawia się nazwisko polskiego prezydenta i premiera Węgier. Gazeta popełniła przy tym zabawny błąd.

Artykuł zaczyna się od przypomnienia, że Komunistyczna Partia Chin zaproponowała zmianę zapisów konstytucji, ograniczających rządy prezydenta do dwóch pięcioletnich kadencji. W praktyce będzie to oznaczać, że prezydent Xi Jinping mógłby rządzić trzecią kadencję, a nawet dłużej. Według autora tekstu prezydent Chin nie jest jedynym przywódcą, który prowadzi swój kraj w kierunku autorytaryzmu.

Na liście "nowych dyktatorów" w Europie nie znajdziemy prezydenta Rosji Władimira Putina, choć to właśnie w Rosji tak zmieniono konstytucję, by mógł on rządzić tym krajem aż do 2024 roku. Pojawia się tam natomiast nazwisko Andrzeja Dudy oraz premiera Węgier Viktora Orbana.