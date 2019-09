"Początek końca ery Netanjahu". Niemiecka prasa o wyborach w Izraelu

Niemieccy komentatorzy oceniają pat wyborczy w Izraelu, mianując jednego polityka zwycięzcą. Nie jest to bynajmniej premier Benjamin Netanjahu.

"Nordwest Zeitung" z Oldenburga uważa, że "wybory w Izraelu co prawda skończyły się patem, a mimo to wyłoniły zwycięzcę: Awigdora Liebermana z nacjonalistycznej partii Israel Beitenu (Nasz Dom Izrael)". "Z dotychczasowych obliczeń wynika, że on stanie się języczkiem uwagi. Do tego widać, że szykuje się coś spektakularnego: polityczna 13-letnia kariera premiera Benjamina Netanjahu może się bardzo szybko skończyć" - pisze.