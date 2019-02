PO pyta o konsekwencje dla prokuratora. "To prawdziwa afera" - mówił o Kwaśniaku

Decyzja sądu krytykująca sposób zatrzymania byłego szefa KNF Grzegorza Kwaśniaka to zdaniem posłów PO dowód na nieudolność PiS. Politycy wskazywali, że partia rządząca próbowała w ten sposób odwrócić uwagę od "własnej afery KNF".

Posłowie Platformy Obywatelskiej Marta Golbik i Robert Kropiwnicki domagają się też wyciągnięcia konsekwencji wobec prokuratora krajowego. Bogdan Święczkowski miał stwierdzić w dzień zatrzymania Grzegorza Kwaśniaka: "to jest prawdziwa afera KNF".

- Sąd zmiażdżył prokuraturę, mówiąc o tym , że zastosowano środki nadmiarowe, zupełnie nieadekwatne. To pokazuje, że wszelkie działania prokuratury są nastawione na działania polityczne - powiedział Kropiwnicki. Przypominał, że Grzegorz Kwaśniak był osobą, która walkę z nieprawidłowościami w SKOK-ach przypłaciła zdrowiem, a później stał się ofiarą "pokazówki" ze strony prokuratorów mianowanych przez PiS.

Marta Golbik przekonywała, że decyzja sądu w Szczecinie to dowód na to, "jak państwo PiS niszczy ludzi". - Zatrzymanie pana Kwaśniaka, już wtedy było skandaliczne. Apelowaliśmy, że tak nie wolno robić. To pokazywało, jak bezradny jest PiS, jak bardzo nie radzi sobie ze swoimi aferami - powiedziała.