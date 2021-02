PO przedstawia "szczepionkę na kryzys". Reakcje polityków PiS

Podczas zorganizowanej w sobotę konferencji lider PO Borys Budka wymienił trzy "kroki ku normalności" . - Ku temu, by Polska mogła na powrót się rozwijać - tłumaczył.

Pierwsza propozycja to czasowe obniżenie podatku VAT do 5 proc. - Dla tych branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej. Na określony czas jednego roku. To będzie znakomity impuls dla całej gospodarki - mówił Borys Budka.