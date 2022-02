Po co małopolska kurator oświaty nagrywa spotkania? Barbara Nowak wreszcie zabrała głos

- To małopolskie kuratorium było inspiracją do kontroli. Kurator Barbara Nowak w jednym z wywiadów powiedziała, że ok. 400 skarg zostało przesłanych od rodziców na działanie bezprawne organizacji pozarządowych w szkołach. Jak się okazało, wyczytała to w raporcie Ordo Iuris i fundacji Rodzice chronią dzieci. Nie przeprowadziła kontroli, nie sprawdziła czy te dane są prawdziwe (…). Powiedziała, że wierzy Ordo Iuris – mówiła Szumilas podczas piątkowej konferencji prasowej.