Spalona trumna. Policja wkroczyła przed KPRM

Protestujący nieśli także czarną trumnę. - Proszę państwa, ta trumna symbolizuje wiecie co. Ta trumna symbolizuje upadek polskiego rolnictwa i upadek Polski - przekonywali. - To symbol, panie premierze - mówili. Do trumny dołączono tabliczkę z napisem "Rolnik, żył lat 20, zabił go Zielony Ład".