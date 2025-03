Plebiscyt na Książkę Roku Lubimyczytać – czytelnicy zdecydowali już 10. raz

Płatna współpraca z LubimyCzytać.pl

Plebiscytu wyjątkowego, bo największego w kraju i oddającego głos czytelnikom, a nie ekspertom z branży. Głosowanie na Książkę Roku to naturalne rozwinięcie działalności portalu, który pozwolił miłośnikom literatury wszelakiej wymieniać się opiniami i polecankami książkowymi, a autorom – wsłuchać się w głos tych, do których najbardziej przecież chcieliby dotrzeć.

To już dziesięć lat

W tym roku Książka Roku obchodzi swoje 10. urodziny i – jak przez ostatnią dekadę – jest najlepszym barometrem tego, co w branży wydawniczej piszczy, kogo się czyta, a kogo słucha. Tak, tak, do kategorii typowo książkowych w ostatnich latach dołączyły także nagrody dla Audiobooka Roku (po raz pierwszy przyznawana w tej edycji), Ekranizacji Roku i Człowieka Książki. A tym, którzy twierdzą, że nagrody co roku dostają ci sami autorzy, przypominamy, że już od czterech edycji czytelnicy doceniają też debiutantów!

Jubileuszową, dziesiątą galę, otworzyli prezeska Lubimyczytać, Izabela Sadowska oraz prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich (goszczących wydarzenie), Tomasz Kobierski. W roli konferansjera sprawdził się pisarz, dziennikarz i – jak się okazało – fan wędkarstwa, Marcin Meller (słodko-gorzki był to zaszczyt, bo w parze z prowadzeniem wydarzenia nie szła żadna nominacja…).

Izabela Sadowska w swoim przemówieniu nawiązała do początków plebiscytu i podkreśliła, jak przez tę dekadę czytelnicy stopniowo przyjmowali i nadal przyjmują coraz bardziej czynną rolę w procesie wydawniczo-literackim. I jak to właśnie ich zaangażowanie kształtuje polski rynek książki:

Kiedy organizowaliśmy pierwszą edycję plebiscytu, nie wiedzieliśmy, czy ta formuła zdobędzie uznanie. Dziś internauci stali się prawdziwymi literackimi jurorami, którzy nie tylko oddali w tej edycji przeszło ćwierć miliona głosów, ale i wystawili książkom w serwisie i aplikacji Lubimyczytać przeszło 30 milionów ocen i 4 miliony opinii. I to właśnie w ich imieniu wręczymy dzisiaj statuetki.

Nominacje i nagrody

Statuetek do wręczania było aż 16! W tym roku nominowanych zostało 130 tytułów (i ich autorów!), w kategoriach obejmujących zarówno literaturę gatunkową, jak i reportaż, literaturę piękną czy książki dla dzieci. Do tego 10 ekranizacji filmowych klasyków (i nie tylko) literatury, 10 audiobooków i 10 twórców internetowych, którzy aktywnie promują literaturę i czytelnictwo.

A teraz czas na to, po co się tu zebraliśmy, czyli wyniki!

LITERATURA PIĘKNA: Jakub Małecki , "Korowód" (Sine Qua Non);

, "Korowód" (Sine Qua Non); POWIEŚĆ HISTORYCZNA: Maciej Siembieda , "Kairos" (Agora);

, "Kairos" (Agora); KRYMINAŁ, SENSACJA/THRILLER: Sławek Gortych , "Schronisko, które spowija mrok" (Wydawnictwo Dolnośląskie);

, "Schronisko, które spowija mrok" (Wydawnictwo Dolnośląskie); LITERATURA OBYCZAJOWA/ROMANS: Katarzyna Barlińska (P.S. Herytiera i Pizgacz) , "Extinguish the Heat. Runda finałowa" (Editio, BeYa);

, "Extinguish the Heat. Runda finałowa" (Editio, BeYa); ROMANTASY: Rebecca Yarros , "Iron Flame. Żelazny płomień" (Wydawnictwo Filia);

, "Iron Flame. Żelazny płomień" (Wydawnictwo Filia); LITERATURA FAKTU/PUBLICYSTYKA: Jacek Hołub , "Wszystko mam bardziej. Życie w spektrum autyzmu" (Wydawnictwo Czarne);

, "Wszystko mam bardziej. Życie w spektrum autyzmu" (Wydawnictwo Czarne); AUTOBIOGRAFIA, BIOGRAFIA, WSPOMNIENIA: Katarzyna Zyskowska , "Alchemia" (Znak Literanova);

, "Alchemia" (Znak Literanova); FANTASY: Andrzej Sapkowski , "Rozdroże kruków" (superNOVA);

, "Rozdroże kruków" (superNOVA); SCIENCE FICTION: Remigiusz Mróz , "Operacja Mir" (Wydawnictwo Filia);

, "Operacja Mir" (Wydawnictwo Filia); HORROR: Stephen King , "Im mroczniej, tym lepiej" (Albatros);

, "Im mroczniej, tym lepiej" (Albatros); LITERATURA MŁODZIEŻOWA: Monika Rutka , "Przystań lepszego jutra" (Wydawnictwo BeYa);

, "Przystań lepszego jutra" (Wydawnictwo BeYa); LITERATURA DZIECIĘCA: Adam Mirek , "Glutologia" (Znak emotikon);

, "Glutologia" (Znak emotikon); DEBIUT: Maria Lichoń , "Wszyscy byliśmy za młodzi" (Moondrive);

, "Wszyscy byliśmy za młodzi" (Moondrive); EKRANIZACJA: "Diuna: Część druga" ;

; CZŁOWIEK KSIĄŻKI: Marcin Okoniewski (Okoń w sieci);

(Okoń w sieci); AUDIOBOOK: Remigiusz Mróz, "Paderborn" (Czwarta Strona/Audioteka).































Nie był to jednak koniec nagród. Co to, to nie! Z okazji jubileuszu Izabela Sadowska i Aneta Jokiel-Pawlak wręczyły 17. specjalną nagrodę dla Pisarza Dekady. Powędrowała ona do weterana czytelniczych nagród i pisarza, który bez dwóch zdaniach jest w czołówce najpopularniejszych twórców od – cóż – dekady. Tak, mówimy tu o Remigiuszu Mrozie! Literacie, którego półki z nagrodami literackimi jesteśmy ciekawi. Obstawiamy, że musi być na niej niezły tłok, bo – jak ujęły to "dziewczyny z Lubimyczytać": dziesięć edycji plebiscytu i w każdej ON!

Ten rok nie był wyjątkiem, gdyż Remigiusz opuścił galę z hat trickiem nagród i przemową, w której zadedykował nagrodę Pisarza Dekady wszystkim twórcom, którzy przyczynili się do sukcesu polskiej literatury:

Gdy zaczynałem, 12 lat temu, naprawdę trudno było przekonać polskich wydawców, by wydali jakiś polski kryminał, a dziś każda oficyna chce mieć u siebie nie jednego, a kilku, polskich "kryminalistów". Dokonaliśmy wspólnie naprawdę niemałej rewolucji na polskim rynku książki. I to pokazują też nominacje w plebiscycie Lubimyczytać. W kategorii kryminału praktycznie zagospodarowaliśmy cały teren wspólnie. I to pokazuje, ze naprawdę robimy dobrą robotę… i róbmy ją przez następne dekady!

Jesteśmy absolutnie ZA tym, by polscy pisarze dostarczali nam wspaniałych książek przez kolejne dziesięciolecia i serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym i nagrodzonym!

Niezmiernie też cieszymy się, że literatura to w Polsce nadal temat wybudzający entuzjazm i angażujący zarówno twórców, jak i (co w sumie ważniejsze) odbiorców. I to mimo wieszczonej od wielu, wielu lat śmierci książki i ustąpienia przez nią miejsca mediom społecznościowym. Po dziesięciu latach i popularności plebiscytu Książka Roku możemy powiedzieć tylko, że się na to nie zanosi. A kolejna edycja już za rok…

Listę wszystkich laureatów tytułu Książka Roku od 2015 roku oraz zasady nominowania i głosowania znajdziecie na portalu Lubimyczytać w zakładce PLEBISCYT. Relację z gali można obejrzeć TU.

Współorganizatorem tegorocznej edycji były Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerami – Poznańskie Targi Książki i Audioteka. Patronat medialny objęły nad nią Wirtualna Polska, KSIĄŻKI. Magazyn do czytania oraz City Marketing, a honorowy – Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak.

