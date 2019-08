Platforma sprawdzi loty Beaty Szydło. Zabierała rodzinę na pokład?

Jak ustaliła WP, politycy Platformy będą chcieli dokładnie skontrolować loty wojskowym samolotem CASA byłej premier Beaty Szydło. Nieoficjalnie, była szefowa rządu mogła, podobnie jak marszałek Sejmu Marek Kuchciński, zabierać na pokład bliskich, a także zaprzyjaźnionych duchownych.

- Dotarły do mnie takie głosy. Wystąpiłem z pilną interwencją do ministerstwa obrony narodowej i z wnioskiem o uzyskanie informacji ws. wykazu pasażerów przewożonych przez ówczesną premier Beatę Szydło, a także obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. Z CASY zrobiono luksusową linię lotniczą – mówi WP szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, poseł PO Krzysztof Brejza.

Nieoficjalnie sprawa ma dotyczyć przelotów wojskową CASĄ, ale także wojskowym śmigłowcem Sokół. A na pokładzie rządowych maszyn miałby się znaleźć mąż Edward Szydło, syn – Tymoteusz, a także duchowni. - Wygląda na to, że z wojskowych maszyn zrobiono prywatną linię lotniczą dla oligarchii, która oderwała się od ziemi. I to dosłownie – dodaje Krzysztof Brejza.

Polityk kilkukrotnie w przeszłości pytał o loty wojskową CASĄ premier Beaty Szydło i pozostałych członków rządu. Pytali o to również inni posłowie opozycji. Ale do tej pory nigdy nie była poruszana kwestia pasażerów czy składu delegacji.

Wśród wykazu lotów są m.in. podróże do Juraty (gdzie znajduje się wypoczynkowy ośrodek prezydencki), ale również do Krakowa (skąd była premier była odbierana przez funkcjonariuszy SOP i odwożona do domu). Jak informował resort, koszt godziny lotu tą wojskową maszyną to 21 577,65 zł. Uwzględniając, że loty miały status HEAD koszt wzrasta dwukrotnie.