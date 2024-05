Planujesz zmienić telefon? Teraz markową elektronikę kupisz nawet o połowę taniej!

Zakupowy festiwal na Allegro to idealny moment, aby sporo zaoszczędzić na markowej elektronice. Na przykład smartfon iPhone 15 Pro Max można kupić taniej aż o ponad 1000 zł! To sprzęt do zadań specjalnych. Jest pierwszym modelem Apple o konstrukcji z tytanu klasy lotniczej stosowanego w misjach kosmicznych i oczywiście lotnictwie. Co więcej, ma jeden z najlepszych współczynników wytrzymałości do masy – waży jedynie 221 g. Dodatkowo niestraszna mu woda, zachlapania i pył. iPhone 15 Pro Max to kwintesencja tego, co najlepsze w ofercie kultowej marki, a zatem wyjątkowa szybkość działania, wydajność pracy, wytrzymała bateria i znakomitej klasy aparat.