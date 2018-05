Plantacja u pseudokibica. 160 sadzonek konopi i 8 kg marihuany

W garażu pseudokibica z Jaworzna śląscy policjanci odkryli plantację konopi i susz marihuany. Jej czarnorynkowa wartość to nawet 350 tys. zł.

Narkotyki należały do 33-latka, którego policjanci zatrzymali w Katowicach. Po przeszukaniu jego posesji znaleźli 162 sadzonki konopi indyjskich i ponad 8 kg podzielonego już i gotowego do sprzedaży suszu marihuany. Miniplantacja znajdowała się w garażu zatrzymanego. To osoba znana policji jako pseudokibic jednego ze śląskich klubów piłkarskich.