"Plan minimum". Tusk komentuje decyzję Sejmu

- To, co było planem minimum, to nie pokłócić się o kwestię aborcji. Wszyscy wiedzieliśmy, ja wiedziałem już w czasie kampanii, że to nie jest temat, który będzie nam ułatwiał współpracę - stwierdził premier Donald Tusk komentując piątkową decyzję Sejmu, który skierował projekty dot. liberalizacji prawa aborcyjnego do dalszych prac.