Plaga pożarów odpadów. Płonie hala w Wólce Niedźwiedzkiej

Mapa pożarów wysypisk i składowisk odpadów zyskała kolejny punkt. To Wólka Niedźwiedzka położona między Rzeszowem a Stalową Wolą.

Od połowy kwietnia przybywa punktów na mapie pożarów wysypisk i składowisk. Płoną głównie odpady trudne lub niemożliwe do przetworzenia i drogie w składowaniu. W ostatnich dniach dochodzi wręcz do kilku pożarów dziennie. Trudno nie ulec wrażeniu, że nie jest to przypadek. O sprawie pisaliśmy szerzej w poniedziałek.