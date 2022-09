"Znika 20 kostek dziennie". Plaga kradzieży

Jeszcze kilka tygodni temu w polskich sklepach brakowało cukru, co spowodowało wystrzał jego ceny. Dziś jako produkt bardzo drogi i niemal luksusowy wskazuje się masło. Według wyliczeń Centrum Badań Rynku, w rok podrożało o co najmniej 50 procent. To wywołało plagę kradzieży.