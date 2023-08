Plaga egipska w hrabstwie Los Angeles. Kłopotliwa inwazja małych intruzów

Część hrabstwa Los Angeles w amerykańskim stanie Kalifornia jest objęta kwarantanną rolniczą. Specjaliści namierzyli tam inwazyjny gatunek muszki owocowej Tau. Owady dają się we znaki szczególnie mieszkańcom okolic miasta Santa Clarita. Dla lokalnych ranczerów ta plaga to katastrofa. Nie mogą wywozić swojej produkcji do innych hrabstw i stanów.