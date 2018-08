PKP Intercity kontroluje wagony. Brak klimatyzacji, toalet, nie mówiąc o dostępie do internetu

PKP – podróżujący polskimi kolejami nie mają łatwo. PKP Intercity podejmuje wzmożone kontrole układów klimatyzacji w swoich pociągach. Z czym jeszcze zmagają się podróżujący?

PKP Intercity rozpoczęło wzmożone kontrole układów klimatyzacji w swoich pociągach. W związku ze zbliżającymi się kolejnymi falami upałów ma to szczególne znaczenia dla komfortu podróżujących. Nie jest to jednak jedyna rzecz, na którą skarżą się pasażerowie. Jak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego, w większości klasycznych składów wagonowych nie ma toalet z systemem zamkniętymi, nie wspominając już o gniazdkach elektrycznych i dostępie do internetu. Sytuacja wygląda lepiej w elektrycznych zespołach trakcyjnych, choć nadal pozostawia wiele do życzenia.