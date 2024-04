PIT za 2023 rok. Kończy się czas na złożenie deklaracji podatkowych

PIT 2024. Część formularzy zostanie automatycznie zaakceptowana

Jak przypomina Ministerstwo Finansów, część formularzy - w określonych przypadkach - podlega automatycznej akceptacji. Chodzi o deklaracje PIT-37 lub PIT- 38, które nie zostały zaakceptowane lub odrzucone przez płatnika - w tym przypadku zostaną one uznane za złożone z dniem 30 kwietnia 2024. Co jednak istotne, w wielu przypadkach nie będą one zawierać informacji o przysługujących ulgach i odliczeniach.