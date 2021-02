PIT 2020. Do kiedy pracodawca musi przekazać pracownikom PIT-11?

PIT 2020. Ważna data. Do kiedy pracownik ma dostać PIT-11?

PIT-11 składają w urzędzie skarbowym firmy, instytucje państwowe i inne zakłady pracy, które zatrudniają pracowników. Każdy pracodawca, nieważne czy zatrudni kilku, czy kilkuset pracowników, może to zrobić tylko w formie elektronicznej. Na złożenie w skarbówce deklaracji PIT-11 ma czas do 31 stycznia. Następnie musi je przekazać swoim pracownikom. Do kiedy ma na to czas?