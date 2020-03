PiS przegłosował pakiet antykryzysowy. Mocne słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

Jak oświadczył marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Senat zajmie się pakietem antykryzysowym najszybciej, jak to jest możliwe. Polityk zwraca jednak uwagę na tryb, w jaki nowe przepisy zostały uchwalone. Nawet w stanach szczególnych – a może zwłaszcza w takich stanach – wymagane jest, by głosujący mogli się zapoznać z tym, nad czym będą głosować. Do tej pory nie mamy nawet śladu dokumentów z Sejmu - poinformował prof. Tomasz Grodzki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki skrytykował nocne procedowanie w Sejmie nad tarczą antykryzysową (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski)