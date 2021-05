PiS próbuje intensywnie pozyskać nowych posłów

Transfery z PiS do Polska 2050?

W wywiadzie dla Radia Zet Szymon Hołownia przekazał, że nie wyklucza kolejnych transferów do swojego ruchu. Do tej pory do Polski 2050 dołączali politycy ze strony opozycji. Były kandydat na prezydenta zasugerował, że do jego partii może dołączyć ktoś z klubu PiS.