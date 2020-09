PiS podbija kosmos. Gwiezdne wojny ministerstw

PiS podbija kosmos. Kto odpowiada za programy kosmiczne?

Po przejęciu władzy przez PiS Agencja trafiła w ręce Antoniego Macierewicza, który sprawował wówczas funkcję ministra obrony narodowej. Macierewicz uczynił pełniącym obowiązki prezesa PAK płk Piotra Suszyńskiego, który wsławił się m.in. zakupem drogiego sprzętu do ćwiczeń do swojego gabinetu. MON rządził Polską Agencją Kosmiczną do 2018 roku, kiedy Macierewicz stracił ministerialną tekę, a instytucja ostatecznie przeszła pod kontrolę Ministerstwa Rozwoju.