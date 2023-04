Piramidy to są w Egipcie, Panie Mentzen [OPINIA]

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, przekonuje, że ZUS spełnia wszystkie kryteria piramidy finansowej oraz jest podobny do Amber Gold, tyle że legalny i przymusowy. Polityk nawet tego nie dostrzega, ale mówi jota w jotę to samo, co od lat wykrzykują naganiacze na finansowe przekręty.