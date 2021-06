Piotr Zgorzelski gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? - Złożyłem wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o to, by zakończyć zdalne głosowania w Sejmie. Czas na to, by posłowie wrócili do pracy w Sejmie i głosowania na sali plenarnej - poinformował w niedzielę wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Czy jest reakcja na wniosek i zgoda na stacjonarne posiedzenia Sejmu?