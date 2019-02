Piotr Szumlewicz nie jest już szefem Rady Mazowieckiej OPZZ. Odebrano mu członkostwo w organizacji

Piotr Szumlewicz przestał pełnić funkcję szefa Rady Mazowieckiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Stało się to automatycznie po tym, jak stracił członkostwo w OPZZ "Konfederacja Pracy".

Do czasu wyboru nowego szefa Rady Mazowieckiej OPZZ pełniącym obowiązki przewodniczącego będzie lider OPZZ "Konfederacji Pracy" Michał Lewandowski. - Domagałem się od Lewandowskiego wyjaśnień co do dokonywanych przez niego operacji finansowych w latach 2015-2018. Najwyraźniej dążenie do transparentności i jawności finansów było komuś nie na rękę — napisał w informacji wysłanej PAP Szumlewicz. - Za aktywne wsparcia dla pracowników PLL LOT już w lipcu grożono mi odwołaniem z funkcji — dodał.