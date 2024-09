Rosyjski dowódca zmasakrował swój oddział. Rozkaz wydał, będąc pijanym

- Kiedy mój mąż zobaczył, co się dzieje w Sinkowce, odmówił wyjazdu. Kolega z "Orła" przekazał tę wiadomość przez radio. Dowódcy przypięli go kajdankami do drzewa i bito go tak długo, aż się zgodził. Kiedy tylko wyszli do walki, dron ich dopadł - powiedziała żona innego z zabitych Rosjan.