Tragedia przed kościołem w Częstochowie. Pijany kierowca zabił człowieka

Rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Sabina Chyra-Giereś przekazała, że wypadek miał miejsce ok. godz. 17.15 przy ul. Bohaterów Katynia, w rejonie kościoła - w południowej części miasta. Wstępne ustalenia wskazują, że zmarły to taksówkarz, który wsiadał do samochodu po odwiezieniu klienta.