Pijany kierowca przywiązał sanki do samochodu

Do zdarzenia doszło w gminie Kowala . Jak podaje mazowiecka policja, mundurowi chcieli zatrzymać auto do kontroli, ale młody kierowca zignorował polecenia policjantów i zaczął uciekać. Podczas ucieczki uszkodził wiatę przystankową, a później wjechał do rowu.

Kierowca będzie odpowiadać za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka przed interweniującym patrolem to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.