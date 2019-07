Pijany kapitan pływał po Jeziorze Solińskim. Na pokładzie pasażerowie

Podkarpacka policja zatrzymała 62-latka sterującego statkiem pasażerskim. Mężczyzna był pijany, miał prawie 1,4 promila. Naraził na niebezpieczeństwo 10 osób, w tym małe dzieci.



Podejrzeń co do trzeźwości kapitana nabrał jeden z pasażerów. Policjanci z jednostki wodnej patrolującej Jezioro Solińskie dostali zgłoszenie i czekali na statek w porcie w Polańczyku.

Z jego pokładu zeszło 10 osób, wśród nich małe dzieci. Byli to turyści, którzy skorzystali z oferty kapitana i popłynęli z nim w rejs wycieczkowy.

Pijany 62-latek sterował łodzią. Na pokładzie 10 osób, w tym małe dzieci

Za pływanie statkiem po pijanemu grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Szlak wodny jest traktowany bowiem jak droga publiczna. Sąd zadecyduje, czy zachowa on uprawnienia do kierowania statkiem pasażerskim i dyplom kapitana żeglugi śródlądowej.