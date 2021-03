Pies Bidena pogryzł funkcjonariusza. Behawiorysta: "po prostu się bał"

W styczniu, razem z prezydentem Bidenem, do Białego Domu wprowadziły się dwa owczarki niemieckie. Starszy i spokojny, 13-letni Champ, dołączył do rodziny Bidenów już w 2008 roku, zaledwie kilka tygodni przed tym, jak Joe Biden został zaprzysiężony na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.

Drugi, Major, został znaleziony w śmietniku i trafił do schroniska. Para prezydencka adoptowała go w 2018 roku. Trzyletni owczarek był pierwszym psem z adopcji, który zamieszkał w Białym Domu.

Jak relacjonuje CNN, Major wielokrotnie wykazywał "wzburzone zachowanie". Pies miał skakać, szczekać "szarżować" na personel i ochronę. Niestety, w ubiegłym tygodniu doszło do niebezpiecznego incydentu. Major ugryzł jednego z funkcjonariuszy Secret Service, a sytuacja okazała się na tyle poważna, że podjęto decyzję o wywiezieniu psów do rodzinnego domu Bidenów w stanie Delaware.

Pies mógł wysyłać sygnały ostrzegawcze

"Można było to przewidzieć"

Odnosząc się do informacji, że Major już wcześniej wykazywał "wzburzone zachowanie", Lachowicz powiedział, że "jeśli pies w ten sposób daje ludziom dookoła znać, że się ich obawia, czuje się zagrożony i chce żeby odeszli, to jeśli tego nie uszanujemy, ten bodziec nie zostanie zmniejszony, jeśli te osoby nie przestaną podchodzić lub gwałtownie obok niego przechodzić, pies będzie musiał używać kolejnych sygnałów i znanych sobie środków, żeby to potencjalne jego zdaniem zagrożenie odsunąć od siebie".