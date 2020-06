Pierwszy dzień lata. Kiedy astronomiczny początek lata?

Kiedy pierwszy dzień astronomicznego lata?

Z niecierpliwością czekamy na nadejście lata. Kiedy zatem wypada pierwszy dzień astronomicznego lata? Rozpocznie się ono w sobotę 20 czerwca o godzinie 23:44. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że wtedy rozpoczyna się kalendarzowe lato. Jego początek to 22 czerwca.

Lato astronimiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu równonocy jesiennej. W przybliżeniu na półkuli północnej oznacza to okres pomiędzy 21 czerwca a 23 września. Podczas lata astronomicznego dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocy. Z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa, co oznacza, że Słońce wschodzi coraz później i góruje na coraz mniejszych wysokościach nad horyzontem. Coraz wcześniej też następuje zachód słońca.