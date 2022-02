Pierwsi amerykańscy żołnierze, którzy będą stacjonować w Polsce wylądowali w Rzeszowie

- Nie słyszałem takiego przekonania, że na tym jednorazowym wysłaniu żołnierzy, w tym do Polski, należy poprzestać. Ten dyskurs trwa, to nie jest kwestia, tylko samego myślenia, ale także działania i trudno formułować tezę, że jest to proces zakończony. Odstraszanie i obrona muszą mieć charakter selekcyjny — mówił szef polskiego MSZ.