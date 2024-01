Pierniczki dla pomagających

- Uwielbiam patrzeć na wizualizację wyremontowanej Kliniki. Tak będzie wyglądała już za dwa lata. Zwiększymy liczbę łóżek o ok. 1/3, więc pacjenci będą krócej czekali na przyjęcie do szpitala. Sale na oddziale będę w większości jedno i dwuosobowe z łazienkami. Będą też profesjonalne izolatki ze stropem laminarnym, bo na naszym oddziale często leżą także dzieci z ciężkimi neuroinfekcjami. Będziemy mieć nową, bardziej komfortową przestrzeń do zabiegów, które wykonujemy na oddziale każdego dnia, np. punkcji lędźwiowej. Powstanie odrębna przestrzeń dla neurologopedy i neuropsychologa, sala do neurorehabilitacji. Wszystko wskazuje na to, że po remoncie będziemy tu mieli ośrodek na miarę XXI wieku ¬– mówi z dumą doktor Przysło i dodaje: - Mam świadomość, że wiele jest klinik czy oddziałów w Polsce z równie dużymi potrzebami. Tym większa jest moja wdzięczność, że Rossmann postawił właśnie na nas.