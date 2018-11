Pięciolatek spadł z peronu pod pociąg. Matka nie poniesie konsekwencji

Pięciolatek wpadł w szczelinę między peronem a pociągiem. Dzięki przytomności maszynisty, który natychmiast zatrzymał pociąg, nic mu się nie stało. We wtorek sąd w Częstochowie warunkowo umorzył sprawę z okresem próby na rok.

Do dramatycznego zdarzenia doszło 16 kwietnia 2018 roku na dworcu Częstochowa Osobowa. 47-letnia Jolanta S. żegnała swojego partnera, który jechał pociągiem do Łodzi. Był z nią 5-letni syn. W pewnym momencie kobieta zrobiła krok w stronę pociągu, dotknęła jego szyby. Dziecko chciało powtórzyć to za mamą i wtedy wpadło w szczelinię między peronem a pociągiem. W tym momencie pociąg ruszył. Nagranie tego wydarzenia można zobaczyć TUTAJ.