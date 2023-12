PGE zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu "Spotkania ze sztuką"

Fundacja PGE zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego "Spotkania ze sztuką", którego celem jest przybliżenie dzieciom i młodzieży polskiego malarstwa poprzez zachęcenie ich do aktywności artystycznej. Tematem tegorocznej edycji jest malarstwo Józefa Chełmońskiego. Prace konkursowe można przesyłać do 4 stycznia 2024 roku.