PGE: oszczędzamy surowce dzięki gospodarce obiegu zamkniętego

W ubiegłym roku PGE Ekoserwis odebrała ponad 800 tysięcy ton gipsu syntetycznego i dostarczyła go głównie do cementowni i branży budowlanej. Gips, jako nawóz trafiał do rolnictwa i do produkcji pieczarek. Eksportowany był również do Holandii, gdzie był wykorzystywany w budownictwie. Z kolei popioły były dostarczane do cementowni, betoniarni, producentów elementów prefabrykowanych i chemii budowlanej czy do odlewnictwa. Równie ważnym kierunkiem sprzedaży była inżynieria drogowa. Z ubocznych produktów spalania powstały spoiwa, stabilizacje, ekopodbudowy, które dzięki PGE Ekoserwis zostały wykorzystane na kilkuset różnych budowach dróg w całym kraju. Wśród najważniejszych inwestycji, podczas których wykorzystywane były oferowane przez PGE Ekoserwis produkty dedykowane inżynierii drogowej były: autostrada A2, trasy szybkiego ruchu np. S1, S6, S7, S11, S19, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, obwodnice miast (np. Oświęcimia, Pułtuska, Suchowoli, Zawiercia, Gryfina), drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.