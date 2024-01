Petru krytycznie o zamrażaniu cen. "Państwo nie może do wszystkiego dopłacać"

Polityk chce "płynnego" przechodzenia do normalnych kwot. - Nie możemy mieć sytuacji, w której państwo do wszystkiego dopłaca - wyjaśnił. Poseł Polski 2050 zapewnił, że nie chce, by doszło do "szoku". - Na pewno nie ma możliwości, by pewnego dnia zniknęło zamrożenie cen i nagle nastąpiła eksplozja cen o 200 proc. - stwierdził.