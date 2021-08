Perseidy 2021. Noc spadających gwiazd przed nami. Jak, gdzie i kiedy oglądać perseidy?

Kiedy noc perseidów?

Na czwartek, 12 sierpnia, przypada maksimum roju meteorów Perseidy. To najlepszy moment, by zobaczyć je na niebie. Spadających gwiazd można jednak wypatrywać już wcześniej. W Polsce odbędzie się z tego powodu wiele pikników astronomicznych, na co z niecierpliwością oczekują fani nocnych obserwacji gwiazd.