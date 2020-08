Perseidy 2020. Kiedy najlepiej oglądać spadające gwiazdy?

Perseidy 2020 są widoczne na niebie od 17 lipca do 24 sierpnia, przy czym najlepsza okazja, by zaobserwować spadające gwiazdy , przypada właśnie teraz. Przez 2 noce z rzędu Perseidy będą najlepiej widoczne, nawet gołym okiem.

Perseidy to nic innego jak rój meteorów, czyli pozostałości po komecie. Akurat Perseidy to odłamki, które pozostawiła kometa 109P/Swift-Tuttle. W momencie gdy poruszająca się wokół Słońca Ziemia przelatuje przez strumień meteorów, część z nich przedostaje się do ziemskiej atmosfery i tam kończy się ich istnienie. Wtedy na Ziemi są widoczne właśnie jako spadające gwiazdy.