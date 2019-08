Perseidy 2019 – wtorek, 13 sierpnia. Sprawdź, gdzie i kiedy można oglądać noc spadających gwiazd. Da się sfotografować to wyjątkowe zjawisko?

Perseidy 2019 – wtorek, 13 sierpnia. Dziś, po apogeum, wypada noc zapewniająca dobre warunki do obserwacji "spadających gwiazd". Zobacz, gdzie i kiedy należy podziwiać maksimum aktywności Perseidów. Czy zwykłym aparatem można udokumentować to wyjątkowe zjawisko astronomiczne?

Perseidy 2019 – wtorek, 13 sierpnia 2019

W tym roku maksimum roju Perseidów , czyli apogeum, wypadło w noc z 12 na 13 sierpnia (poniedziałek i wtorek). To zjawisko było wówczas szczególnie warte obserwacji, gdyż w atmosferze mogło się spalić nawet 150 meteorów . Dobre warunki do podziwiania Perseidów wystąpią także w noc po apogeum, która wypada dziś, z 13 na 14 sierpnia. Perseidy łatwo rozpoznać, gdyż są białe i przez krótką chwilę widoczne na niebie, choć nadal można próbować je uchwycić za pomocą aparatu fotograficznego. Najlepiej obserwować deszcz spadających gwiazd w miejscu oddalonym od sztucznego światła. Sprzyjające warunki do ich podziwiania będą więc poza miastem, ale to wcale nie oznacza, że osoby przebwyające w mieście, nie będą mogły podziwiać tego zjawiska.

Perseidy – noc spadających gwiazd

Przypominamy, że Perseidy są jednym z najbardziej regularnych rojów meteorytów, który znany jest także pod nazwą „łzy Świętego Wawrzyńca” (od 10 sierpnia, kiedy przypada rocznica jego męczeńskiej śmierci). Stanowią pozostałości po kometach lub asteroidach w postaci małych ziarenek, lub okruchów, które wlatują w atmosferę ziemską z olbrzymią prędkością, rozgrzewają się do kilku tysięcy stopni C., a następnie gwałtownie spalają. To właśnie temu procesowi towarzyszy błysk przypominający ten typowy dla gwiazd. Chociaż meteoryty wpadają w atmosferę Ziemi przez cały rok, to właśnie 3-4 w roku to zjawisko przybiera na sile.