Pentagon zdecydował. Ukrainie ma wystarczyć do końca roku

Ponad 500 przechwytujących rakiet dla systemu obrony przeciwrakietowej Patriot i systemu NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) ma dotrzeć niebawem do Ukrainy.

W piątek administracja amerykańska ogłosiła także, że wyśle do Ukrainy " małą liczbę kontraktorów ", którzy pomogą w naprawie i utrzymaniu samolotów F-16 oraz innych systemów wojskowych. Mają dotrzeć w najbliższych miesiącach i będą pracować z dala od linii frontu. "Zapewnienie, że systemy broni pozostaną zdolne do misji, jest kluczowe dla obrony Ukrainy przed rosyjską agresją" - podkreślił Pentagon.

Mimo nalegań ze strony Kijowa, Pentagon pozostaje niechętny na dodatkowe dostawy do Ukrainy pocisków Army Tactical Missile Systems (ATACMS) o zasięgu do 320 km. USA twierdzą, że umożliwiłyby one ataki na tereny za rosyjskimi liniami frontu. Podnoszą też, że Rosja przeniosła swoje samoloty i cenne cele poza ich zasięg.