Pentagon mówi o desancie rosyjskich wojsk. "Putin może mieć problem"

- Czołgi, które pojawią się na plaży, będą mogły poruszać się jedną drogą. Jest bardzo prawdopodobne, że Rosjanie przy ich pomocy zajmą Mariupol. Nie będzie to jednak łatwa operacja. Ukraińcy na pewno obstawią tą drogę i będą próbować zatrzymywać oraz likwidować rosyjskie wojska. Jak obserwujemy dotychczasowe ruchy wojsk rosyjskich w tamtych rejonach, to widzimy, że do tych zatrzymań dochodzi. Na razie daleko Rosjanom nie udało się tam przesunąć. Jedyne miejsce, w którym faktycznie dalej się przesunęli, to rejon od wyjścia z Krymu do Dniestru – ocenia kom. Maksymilian Dura.