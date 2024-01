Pensje Kamińskiego i Wąsika. Co z uposażeniem polityków?

Poselskie uposażenie. Ile zarabiają parlamentarzyści?

Aktualnie wynagrodzenie, które otrzymuje poseł, to suma 12 826,64 zł brutto. Jest to kwota, która stanowi podstawę uposażenia parlamentarzysty. Do tej podstawowej sumy dochodzi jednak dodatkowe wynagrodzenie, nazywane dietą parlamentarną. Dieta ta wynosi 4008,33 zł brutto. Łącząc te dwie kwoty, otrzymujemy sumę 16 834,97 zł brutto, która jest miesięcznym zarobkiem posła.